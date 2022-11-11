Популярные заблуждения о зимней резине, в которые верят даже профи

Автомобильный мир полон легенд и мифов касательно целого ряда серьезных вопросов.

Очень многие водители с многолетним опытом нахождения за рулем достаточно уверенны в себе и редко прислушиваются к советам своих коллег. Подобная самоуверенность достаточно часто приводит к возникновению заблуждений относительно некоторых особенностей эксплуатации автомобилей.

Сегодня мы поговорим о самых популярных заблуждениях среди водителей, которые связаны с зимней резиной на автомобиле. Несмотря на то, что сегодня почти любую информацию можно найти в открытом доступе, в мифы о зимней резине продолжают верить многие водители. Сегодня Bigmir)Авто разберет 7 самых популярных из них.

Миф №1: опытный водитель сможет ездить зимой на любой резине

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Бесспорно, навык управления транспортным средством — это один из самых важных факторов с точки зрения безопасности на зимней дороге. Но, если взять одну и ту же опасную ситуацию на дороге зимой и посадить за руль "ветерана дорог" на летней резине и новичка на зимней резине, то шансы начинающего водителя на благоприятный финал будут в разы выше.

Миф №2: в ЕС запрещены зимние шины

Данный миф связан с неумением некоторых водителей разделить зимние шины и шипованную резину. Так, в некоторых странах ЕС шипованная резина действительно запрещена, а вот с зимней резиной все с точностью до наоборот. Так, в большинстве стран Европы водители, наоборот, обязаны "переобувать" машину в зимнюю резину иначе получат штраф.

Миф №3: полноприводному авто зимняя резина не нужна

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Тип привода автомобиля почти никак не поможет водителю в условиях серьезной зимы с гололедом и сильными снегопадами, если на авто стоит "лето". Так, эксперты из TyreReviews даже провели соответствующий тест и сравнили автомобиль с полным приводом на "лете" и авто с передним приводом на "зиме" - результаты говорят сами за себя:

Миф №4: зимний комплект шин должен быть шире, чем летний.

Как ни странно, но логика из разряда, что большее пятно контакта у широкой шины, позволит увеличить зацеп и управляемость автомобиля, в условиях снега и льда не работает. Многочисленные тесты показывают, что широкие шины (больше рекомендованных производителем размеров) наоборот, показывают худшую управляемость на дороге. Идеальный выбор — шина стандартной ширины.

Миф №5: зимние колеса можно поставить только на одну ось

Такое заблуждение популярно среди владельцев переднеприводных и заднеприводных авто. Чаще всего такой логикой руководствуются водители, у которых просто недостаточно денег, чтобы установить зимние шины на все 4 колеса, а не только на два ведущих. В случае установки зимних шин только на 2 колеса автомобиль будет регулярно заносить.

Миф №6: в сильный мороз от шипованной резины на льду нет никакого эффекта

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Данное заблуждение кажется просто смешным с точки зрения физики. Так, даже в самые сильные морозы, которые в Украине встречаются весьма нечасто, шипованные шины ведут себя абсолютно также, как и при небольших холодах. В то же время отметим, что шипованная резина является эффективной исключительно на льду.

Миф №7: зимние шины подходят и для летних поездок

С тем, что зимние шины нужно обязательно устанавливать мы уже разобрались. В то же время, если говорить об обратной стороне этой ситуации то летом также обязательно устанавливать шины по сезону. Все дело в том, что из-за состава самой резины при температуре 5-7 градусов по цельсию зимняя резина теряет свои свойства.

Напомним, что недавно мы рассказывали на чем можно сэкономить при обслуживании авто во время войны.