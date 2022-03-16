Оккупанты устроили гонки под Херсоном перед побегом из Украины

Российские войска решили протестировать максимальную скорость своей военной техники, чтобы убедиться, что они успеют сбежать из Украины.

На этих старых колымагах, далеко уехать не получиться / скриншот

Последние несколько дней ВСУ очень активно ведет огонь по оккупантам, а на некоторых направлениях украинская армия даже перешла в контрнаступление.

Видимо, после этой информации российским оккупантам под Херсоном стало немного не по себе и они решили испытать максимальную скорость своей военной техники на случай побега.

Судя по видео, эффективно уйти от огня украинских ВСУ у российских военных вряд ли получиться, ведь старенькие грузовики не развивают достаточной скорости. Само видео гонок было опубликовано пресс-службой Сухопутных войск ВС Украины.

"Всратые "Zащитнички" тестируют свой металлолом на максимальную скорость под украинским Херсоном. Это прекрасно", — говорится в сообщении.

Самые последние новости о ситуации в стране в нашем Telegram-канале

Вам также может быть интересно: