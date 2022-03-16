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Оккупанты устроили гонки под Херсоном перед побегом из Украины

Российские войска решили протестировать максимальную скорость своей военной техники, чтобы убедиться, что они успеют сбежать из Украины.
 |  Автор: Максим Назарук
Оккупанты устроили гонки под Херсоном перед побегом из Украины
На этих старых колымагах, далеко уехать не получиться / скриншот

Последние несколько дней ВСУ очень активно ведет огонь по оккупантам, а на некоторых направлениях украинская армия даже перешла в контрнаступление.

Видимо, после этой информации российским оккупантам под Херсоном стало немного не по себе и они решили испытать максимальную скорость своей военной техники на случай побега. 

Судя по видео, эффективно уйти от огня украинских ВСУ у российских военных вряд ли получиться, ведь старенькие грузовики не развивают достаточной скорости. Само видео гонок было опубликовано пресс-службой Сухопутных войск ВС Украины.

"Всратые "Zащитнички" тестируют свой металлолом на максимальную скорость под украинским Херсоном. Это прекрасно", — говорится в сообщении.

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