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Украинцы "денацифицировали" Кремль Гимном Украины - видео
Центр России в таком музыкальном сопровождении смотрится очень необычно.
Необычную диверсию устроил один из украинцев в самом центре российской столицы. Так, мужчина проезжая Красную Площадь на автомобиле на всю катушку включил Гимн Украины в своем автомобиле.
"Как нужно правильно ездить по центру Москвы", - лаконично подписал свой ролик автор.
На видео попал участок перед Красной Площадью, которую охраняют представители российских силовиков. Отметим, что на опубликованных кадрах также виднеется Кремль и собор Василия Блаженного.
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