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Украинцы "денацифицировали" Кремль Гимном Украины - видео

Центр России в таком музыкальном сопровождении смотрится очень необычно.
 |  Автор: Максим Назарук
Украинцы "денацифицировали" Кремль Гимном Украины - видео
Как нужно правильно ездить, по центру Москвы / скриншот

Необычную диверсию устроил один из украинцев в самом центре российской столицы. Так, мужчина проезжая Красную Площадь на автомобиле на всю катушку включил Гимн Украины в своем автомобиле.

"Как нужно правильно ездить по центру Москвы", - лаконично подписал свой ролик автор.

На видео попал участок перед Красной Площадью, которую охраняют представители российских силовиков. Отметим, что на опубликованных кадрах также виднеется Кремль и собор Василия Блаженного.

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