На украинских дорогах заметили самый необычный ассенизатор - фото

Украинцы всегда умели креативно подойти к созданию чего-либо и даже такой диковинной машины как ассенизатор.

На сегодняшний день многим городским жителям не знаком такой автомобиль, как мулосос или ассенизатор, но вот за городом в селах и на дачных участках такие авто пользуют большой популярность. Как правило, под такую специфическую машину "жертвуют" старые и убитые грузовики, но бывают и исключения.

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Так, на днях на дорогах Киевской области заметили необычный автомобиль-асенизатор с изображением Путина. Который нарисован именно так, чтобы "помогать" машине в ее работе. Беглый взгляд на заднюю часть цистерны гарантирует улучшение настроение, ведь все нечистоты идут именно туда, где они и должны быть.

Самое интересное рассказал водитель автомобиля. Так, большинство клиентов его компании, хочет чтобы к ним приехал именно этот автомобиль, поэтому на данную машину выпадает в 1,5 раза больше заказов, а значит и заработка. Таким нехитрым образом, президент РФ подымает украинский бизнес, сам того не зная.

Напомним, что в Киеве инспектор красиво наказал нечестных парковщиков.