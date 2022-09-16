Санкции в действии - в РФ за новый KIA Sportage просят 80 000 долларов

Kia Sportage никогда не был премиальным автомобилем, но похоже, что для россиян теперь ситуация кардинально изменилась...

Огромный ценник объясняется тем, что больше в РФ может вообще не быть новых автомобилей / Российская газета/www.rg.ru

Похоже, что в РФ началось "настоящее импортозамещение" и простые люди теперь смогут позволить себе разве что белые Лады в базовой комплектации на "боевые" за погибших солдат. Посреди лета в России на новый KIA Sportage были объявлены рекомендованные розничные цены в 2,85 миллиона рублей.

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Дилеры, которые получили новенькие авто произведенные на заводе "Автотор" до его остановки в марте решили не мелочиться и ставить такие цены, как им вздумается из-за чего реальный ценник за новый кроссовер Sportage достигает пяти миллионов рублей, что в перерасчете около 80 000 долларов. Отметим, что в Украине этот же автомобиль можно купить в ценовом диапазоне 25-35 тысяч долларов в зависимости от комплектации.

Так, если посмотреть рекомендованную цену на такой автомобиль в РФ то она составляет 3 124 900 рублей, при этом у дилера автомобиль реально можно купить за 4 639 900 рублей... Похоже, что в стране-терористе больше не будет ни нормальных цен, ни нормальной жизни для простых россиян.

Российская газета/www.rg.ru

Напомним, что ранее мы писали о том, что автомобили в РФ станут роскошью спустя несколько месяцев.