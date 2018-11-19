ТОП-5 секретов "Запорожца": Был ли "Горбатый" плохим авто

ЗАЗ традиционно воспринимают как далеко не самое идеальное авто.

Что ни говори, но “Запорожец“ навсегда останется в истории отечественного автомобилестроения, как легендарная машина. Тем не менее, ЗАЗ воспринимают как далеко не идеальное авто. Так ли это, объяснил Авто24.

Отличная задумка

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Автомобиль разрабатывался длительное время ведущими советскими инженерами. Конструкция оказалась очень рациональной и технологичной. В теории автомобиль был впереди большинства иностранных аналогов, имел очень большой ресурс. Взяв за основу Fiat 600, схожесть осталась лишь внешне, да и то, отдаленно - внутри автомобиль был полностью другим.

Ужасная реализация

Главной проблемой “Запорожца“ оказалась некачественная сборка и плохие детали. Как показала практика, качественно собранные экземпляры очень надежны и долговечны.

Большая вместительность

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Существующий стереотип про тесноту “Запорожца“ не соответствует действительности. По сравнению с другими авто своего класса, ЗАЗ имел достаточно много места - 4 полноценных места для взрослых людей, чем не могли похвастаться зарубежные конкуренты.

Хорошая комплектация

Создаваясь, как народный, а значит - дешевый и доступный автомобиль, “Запорожец“ имеет внушительную комплектацию, как для своего времени - обогреватель, поворотные “форточки“, электрические дворники, опускающиеся окна. Все это “маст хэв“ в современных автомобилях, но на момент выпуска “Запорожца“, у дешевых авто такой роскоши не было.

Кроме того - наличие полноценного мотора. В то время на аналогичные авто часто ставили мотоциклетные.

Плохой пиар

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Если бы “Запорожец“ позиционировали по другому, он вошел бы в историю, как очень хорошее авто. Вся проблема в том, что советским автомобилистам не объяснили предназначение авто и они стали ошибочно сравнивать “Запорожец“ с “Победами“, “Волгами“ и “Москвичами“. А то, что в своей категории машин особо легкого класса “Запорожец“ один из лучших в мире советские автомобилисты не могли знать.

Ранее сообщалось, что в Украине продают "Победу", роскошно тюнингованную в стиле Mad Max.