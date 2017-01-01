Каким будет новое поколение культового Land Cruiser

Вероятно, силовая установка авто будет более экономичной - а именно V6, вместо V8.

Toyota Land Cruiser 200 - нынешнее поколение культового авто ввели в производство в 2007 году wikipedia.org

Каким будет новенький Land Cruiser 300? Ответ на этот вопрос ждет множество автолюбителей по всему миру. Auto.bigmir.net сообщает то, что известно по этому поводу на данный момент.

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Предположительно новинку представят в 2021 году. По словам Бернарда Надаля, Toyota вполне может отказаться от классического двигателя V8 в новом Land Cruiser. Связано это с жесткими экологическими рамками.

Да и другие источники сообщают, что силовая установка авто будет более экономичной - а именно V6, бензиновый, или дизельный, в зависимости от рынка.

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А что насчет дизайна? Здесь мнения категоричны - сильных изменений ждать не стоит, ведь компания захочет оставить знаменитое авто узнаваемым.

Ранее сообщалось, что Укравтодор показал четыре варианта скоростной дороги в объезд Борисполя.

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