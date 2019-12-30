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ТОП-6 самых ожидаемых машин в 2020 году

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Начало года - удобный момент для анонса самых ожидаемых машин в этом году.

Начало года - удобный момент для анонса самых ожидаемых машин в этом году. Подборку сделал Автоцентр.

Cadillac Escalade

Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
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5-я генерация люксового внедорожника успела засветиться на шпионских фотографиях - автомобиль будет еще более внушительным, в салоне появится огромный сдвоенный экран медиацентра. Основным техническим нововведением станет многорычажная задняя подвеска, вместо неразрезного моста, а также новая пневмоподвеска с широким диапазоном регулировок.

Infiniti QX55

Infiniti QX55
Infiniti QX55
Скриншот youtube

Видимо кроссовер заменит модель QX70. Пока что мало информации, поэтому судить о дизайне сказать что-то сложно. Зато у QX55 появится гибридная версия с двумя электромоторами и бензиновым турбоагрегатом 1,5 л.

Kia Sorento

Kia Sorento
Kia Sorento
Скриншот youtube

Эту машину успели даже заснять почти без камуфляжа. Дизайн 4-й генерации будет намного более эффектнее. В техническом плане Соренто очевидно очень близок к соплатформенному Hyundai Santa Fe.

Renault Logan

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Этот автомобиль в списке самых ожидаемых в Украине. Пока нет никаких официальных изображений. Новый Логан переедет на более современную платформу CM-F B от нового Renault Clio.

Seat Leon

Seat Leon
Seat Leon
Скриншот youtube

Четвертую генерацию Seat Leon официально представят 28 января, а пока мы можем оценить на видеотизере переднюю и заднюю оптику модели, а также частично оформление интерьера.

Toyota Land Cruiser 300

Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300
Скриншот youtube

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Конечно же, не обойдется без нового крутого Land Cruiser. Правда появление машины постоянно откладывается, поэтому заявленная осенняя презентация может и не состояться.

Ранее сообщалось, что появились фото салона самого роскошного внедорожника Dartz Promblon Black Stallion.

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Теги: 2019, новинки, Новый год
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