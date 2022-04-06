Украинцам разрешили бесплатно ездить по платным дорогам в ЕС

Также в некоторых странах отменили штрафы за нарушение ПДД украинскими автомобилями.

Льготы для украинцев действуют не во всех странах Евросоюза / EPA/UPG

С начала массовых выездов украинцев за границу, многие страны ЕС пошли навстречу беженцам и сделали для украинцев множество льгот и бесплатных услуг. Одним из первых шагов навстречу украинцам, стал бесплатный проезд в общественном транспорте в большинстве европейских стран.

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Теперь же некоторые страны ЕС предоставили украинским водителям право безоплатного проезда по платным дорогам страны. Платный проезд для украинцев пока отменили только в Болгарии и Польше, сообщает Интерфакс-Украина.

Также будут аннулированы все нарушения, которые были зафиксированы за украинскими автомобилями в период с 24 февраля 2022 года. Также известно, что в Словакии украинские авто могут ездить без покупки виньетки.

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