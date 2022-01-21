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Lada - всё: в Европе больше не хотят покупать российские авто
За 2021 год популярность российских авто в Европе снизилась на 23%. Речь идет в первую очередь об автомобилях марки LADA сообщает агентство Автостат.
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Известно, что падение популярности российских авто в ЕС отмечают уже третий год подряд. Всего за прошлый 2021 год дилеры LADA смогли продать на всей территории ЕС 1577 автомобилей, что на 22,9 процента меньше, чем в 2020 году.
При этом, российские авто официально ушли с европейского рынка еще в 2019 году, когда там ужесточились экологические нормы. Вместо усовершенствования своих машин концерн АвтоВАЗ решил попросту прекратить продажу автомобилей.
С того момента, продажей российских авто занимаются "серые" дилеры, которые закупают машины в РФ и потом перепродают их в Европе. В то же время, несколько месяцев назад, LADA анонсировала свое возвращение на европейский рынок с внедорожником Niva в 2024 году.
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