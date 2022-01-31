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Какие номера "не видят" фантомные патрули полиции: что известно
Камеры автофиксации распознают практически все автомобильные номера, но, как оказалось, все же есть комбинации цифр, которые компьютер не способен распознать.
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Причем речь идет как о штатных камерах автофиксации, так и о камерах, которые установлены в автомобилях-фантомах. Среди водителей поговаривают, что данная техника не способна считать именные номера, но как рассказали в МВД, с подобными номерами нет никаких проблем и их владельцы исправно получают штрафы.
"Буквенные номера типа имен САША, МАША прекрасно фиксируется и получает штрафы", - заявил советник главы МВД Антон Геращенко
На данный момент не решен вопрос по номерам дипломатов, военных и некоторых других специализированных автомобилей. Помимо этого, большой проблемой остаются авто-двойники, а также машины, которые были зарегистрированы до 2011 года. Сейчас в МВД работают над тем, чтобы решить эти проблемы в кратчайшие сроки.
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Отметим, что на дорогах сейчас работает 4 автомобиля Skoda Kodiaq, которые появлялись на дороге со следующими номерам прикрытия:
- КА 0225 СВ
- КА 2851 СЕ
- КА 2896 СЕ
- КА 2096 СЕ
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