Из-за неоплаченных штрафов, машину украинки могут пустить с молотка

В исполнительной службе продолжают конфисковывать машины у водителей, которые систематически не платят штрафы.

За последнее время, девушка получила 13 штрафов и ни один из них не оплатила / Минюст

Несколько месяцев назад в Минюсте начали масштабную кампанию по конфискации автомобилей должников, которые систематически не платят штрафы. В начале, автомобили забирали у злостных нарушителей, с многотысячными штрафами.

Читайте также: Украинцы не оплачивают штрафы с камер автофиксации: названа причина

Теперь же дошла очередь и нарушителей с небольшой задолженностью. Так, недавно конфисковали машину у женщины, которая не оплатила штрафов всего на 7167 гривен. Как долго женщина не оплачивала 13 штрафов не сообщается.

Все неоплаченные постановления об административных нарушениях, которые были выписаны сотрудниками полиции, передали сотрудникам исполнительной службы по истечению срока оплаты.

Сейчас автомобиль нарушительницы изъят и находится на штрафплощадке. Тут автомобиль пробудет до тех пор, пока собственица не заплатит долг, в противном случае машина будет продана чере з систему электронных торгов на аукционе OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Минюста).

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно: