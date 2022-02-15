Теперь не только скорость: что еще фиксируют фантомы Нацполиции

Авто-фантомы также могут работать в режиме обычных патрулей, так как внутри сидят сотрудники патрульной полиции.

Функционал автомобиля будут расширять и в дальнейшем. / UBR

Фантомы Нацполиции появились в Украине относительно недавно, но уже успели наделать немало шума в автомобильном мире. Пока основная задача авто фантомов - фиксация нарушителей разрешенной скорости движения.

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Так как фиксация нарушений скоростных ограничений происходит в автоматическом режиме, сотрудники полиции также успевают следить и за другими нарушениями дорожного движения. Одно из таких нарушений инспекторы патрульной полиции заметили на днях на дороге М-07 (Киев – Коваль – Яготын).

На глаза сотрудникам полиции попался автомобиль Opel Astra, водитель которого, вел себя на дороге достаточно странно. Так, он совершал резкие маневры, перестраивался без видимой причины, а вишенкой на торте, стал проезд на красный свет. После столь грубого правонарушения, сотрудники полиции были вынуждены остановить авто нарушителя.

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С первых секунд общения с водителем Opel Astra стало понятно, что водитель был пьян. После освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, полиция составила в отношении водителя протокол, за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

В своем посте в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий отметил, что теперь всем нарушителям на дороге стоит остерегаться авто-фантомов, а не только нарушителям скоростного режима.

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