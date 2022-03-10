Без запчастей: как починить автомобиль в условиях военного времени

Нужно быть готовым к тому, что даже если вы найдете нужную запчасть, цена на нее будет сильно завышена.

Война всегда не вовремя. Всю глубину этой фразы ощутили на себе автомобилисты, которым сейчас требуется регулярное техническое обслуживание или срочный ремонт их авто. Так, сегодня многие автомобилисты столкнулись с тем, что на их авто попросту негде купить запчасти.

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Если плановый ремонт можно отсрочить на пару сотен километров, то бывают ситуации, когда в автомобиле ломается какая-то критическая запчасть или узел, что делает невозможным дальнейшее движение, сообщает Авто 24. В таком случае, придется прибегнуть к некоторым лайфхакам, которыми пользовались еще наши отцы и деды при дефиците запчастей:

искать комплектующие на руках;

ремонтировать имеющиеся запчасти;

подбирать и подгонять запчасть от другой модели (в данном случае ни лишним будет проконсультироваться не просто с автомехаником, а с настоящим инженером, который понимает в такой науке как сопротивление материалов (сопромат));

(в данном случае ни лишним будет проконсультироваться не просто с автомехаником, а с настоящим инженером, который понимает в такой науке как сопротивление материалов (сопромат)); собрать один целый узел из нескольких поломанных;

найти подержанную деталь в хорошем состоянии.

После любого из вышеописанных видов ремонта стоит понимать, что при эксплуатации автомобиля нужно соблюдать определенные меры предосторожности:

не перегружать автомобиль;

избегать резкого набора скорости и торможений, а также езды с высокими скоростями;

не развивать высокие обороты двигателя.

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