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Без запчастей: как починить автомобиль в условиях военного времени

Нужно быть готовым к тому, что даже если вы найдете нужную запчасть, цена на нее будет сильно завышена.
 |  Автор: Максим Назарук
Без запчастей: как починить автомобиль в условиях военного времени
Главное условие ремонта в условиях военного положения - чтобы машина ездила / reddit

Война всегда не вовремя. Всю глубину этой фразы ощутили на себе автомобилисты, которым сейчас требуется регулярное техническое обслуживание или срочный ремонт их авто. Так, сегодня многие автомобилисты столкнулись с тем, что на их авто попросту негде купить запчасти.

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Если плановый ремонт можно отсрочить на пару сотен километров, то бывают ситуации, когда в автомобиле ломается какая-то критическая запчасть или узел, что делает невозможным дальнейшее движение, сообщает Авто 24. В таком случае, придется прибегнуть к некоторым лайфхакам, которыми пользовались еще наши отцы и деды при дефиците запчастей:

  • искать комплектующие на руках;
  • ремонтировать имеющиеся запчасти;
  • подбирать и подгонять запчасть от другой модели (в данном случае ни лишним будет проконсультироваться не просто с автомехаником, а с настоящим инженером, который понимает в такой науке как сопротивление материалов (сопромат));
  • собрать один целый узел из нескольких поломанных;
  • найти подержанную деталь в хорошем состоянии.

После любого из вышеописанных видов ремонта стоит понимать, что при эксплуатации автомобиля нужно соблюдать определенные меры предосторожности:

  • не перегружать автомобиль; 
  • избегать резкого набора скорости и торможений, а также езды с высокими скоростями;
  • не развивать высокие обороты двигателя.

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