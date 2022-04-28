На украинской границе появится спецполоса для проезда гуманитарки

Из-за огромных очередей на границе, таможенники и пограничники вынужденны искать новые способы оптимизации пропускного режима.

Когда планируется открыть особую полосу, пока не сообщают / Госпогранслужба

Как известно, сейчас на границах Украины наблюдаются огромные очереди из желающих завезти в страну автомобиль без уплаты налогов. Желание многих граждан ввезти себе личное авто привело к тому, что в Украину попросту не могут завезти необходимые грузы в виде гуманитарки.

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Так как подобная ситуация наблюдается на таможне уже не первый день, тут решили предпринять экстренные меры, чтобы ускорить оформление необходимых гуманитарных грузов на украинской границе.

Председатель Закарпатской области Виктор Никита рассказал, что для ускорения процедуры доставки гуманитарных грузов в Украину, на пункте пропуска со Словакией оборудуют дополнительную полосу движения. Соответствующее нововведение хотят внедрить в пункте пропуска "‎Ужгород – Вишне Немецкое".

Дополнительную полосу хотят сделать с двух стороны пропускного пункта и уже начались первые подготовительные роботы по ее монтажу.

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