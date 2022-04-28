Кортеж из Rolls-Royce и личная охрана: как живет главный рупор Кремля

Пока российский народ еле-еле сводит концы с концами, Владимир Соловьев скупает элитные авто и недвижимость.

Российский пропагандист Владимир Соловьев в последнее время стал полноценным рупором российской власти. Несмотря на то, что Соловьев искусно промывает голову жителям РФ, которые временами сидят без канализации и дорог, сам телеведущий не особо любит "исконно русский" образ жизни.

Как сообщает Telegram-канал Правда Геращенко, у Соловьева достаточно внушительный автопарк и как вы уже догадались, не автомобилей российского производства.

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Так, хакерам удалось получить личные данные Владимира Соловьева. Среди прочей информации, удалось выяснить, что на российского пропагандиста зарегистрировано 9 автомобилей, среди которых есть новенький Porsche 911 кабриолет, MAYBACH в максимальной комплектации и эксклюзивный ретро ROLLS-ROYCE за 11миллионов рублей.

Правда Геращенко

Помимо роскошных авто, на которых ездит сам пропагандист, у него также есть несколько бусов Mercedes, в которых ездит охрана. Уже по классике - все автомобили записаны на родных и знакомых главного рупора Кремля.

Правда Геращенко

Правда Геращенко

Также хакерам удалось выяснить, что Соловьев проживает в 3-х квартирах, которые вероятнее всего, соединены в одну большую жилплощадь размером 500 метров квадратных. Чтобы разместить свой автопарк, в этом же доме у Соловьева куплено сразу 5 паркомест.

Правда Геращенко

Правда Геращенко

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