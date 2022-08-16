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Jaguar против Audi - какие авто покупают депутаты во время войны
Недавно журналисты программы "Bihus.info" провели масштабное расследование касательно того, кто из депутатов пересел на новенькие автомобили после начала войны и оказалось, что таких нардепов достаточно много.
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Первым в списке идет замглавы фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец, который после вторжения РФ пересел на новенькую Audi Q7. Не отстает от него и коллега про фракции Ольга Василевская-Смаглюк, которую недавно удалось заснять на новеньком Jaguar. Бывший представитель фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук, также пересел на новую Audi А8.
Audi Мотовиловца была оформлена еще на момент мая 2022 года и цены на такие авто тогда начинались от 80 тысяч долларов. Но сам нардеп утверждает, что авто оформлено на брата и тот просто дал ему машину во временное пользование.
Ольга Василевськая-Смаглюк села за руль Jaguar 2018 года выпуска. Ценник на такую машину на вторичке стартуют от 50 000 долларов, а автомобиль, по классике записан на брата, который купил его в 2021 году. В комментарии журналистам нардеп рассказала, что пересела на элитный кроссовер, чтобы сэкономить, так как это электрокар.
Отметим, что депутаты и чиновники сейчас могут не подавать декларации из-за военного положения.
Напомним, что в Ровно произошел достаточно необычный инцидент, когда после пьяного ДТП машину депутата передали на нужды ВСУ,