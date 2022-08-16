Jaguar против Audi - какие авто покупают депутаты во время войны

Пока вся Украина скидывается на авто для ВСУ, некоторые депутаты решают обновить свой личный автопарк.

Недавно журналисты программы "Bihus.info" провели масштабное расследование касательно того, кто из депутатов пересел на новенькие автомобили после начала войны и оказалось, что таких нардепов достаточно много.

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Первым в списке идет замглавы фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец, который после вторжения РФ пересел на новенькую Audi Q7. Не отстает от него и коллега про фракции Ольга Василевская-Смаглюк, которую недавно удалось заснять на новеньком Jaguar. Бывший представитель фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук, также пересел на новую Audi А8.

Audi Мотовиловца была оформлена еще на момент мая 2022 года и цены на такие авто тогда начинались от 80 тысяч долларов. Но сам нардеп утверждает, что авто оформлено на брата и тот просто дал ему машину во временное пользование.

Ольга Василевськая-Смаглюк села за руль Jaguar 2018 года выпуска. Ценник на такую машину на вторичке стартуют от 50 000 долларов, а автомобиль, по классике записан на брата, который купил его в 2021 году. В комментарии журналистам нардеп рассказала, что пересела на элитный кроссовер, чтобы сэкономить, так как это электрокар.

Отметим, что депутаты и чиновники сейчас могут не подавать декларации из-за военного положения.

Напомним, что в Ровно произошел достаточно необычный инцидент, когда после пьяного ДТП машину депутата передали на нужды ВСУ,