В Украине засветилась редкая Subaru Impreza 22B STI за $300 000

Редкие модификации обычных авто, иногда ценятся даже больше, чем полноценные суперкары.

О Subaru Impreza STI слышал практически каждый автомобилист. При этом только настоящие фанаты марки знают о спецверсиях этого японского авто. Так, к примеру купе Subaru Impreza 22B STI на 280 л.с. выпустили всего 400 штук. Учитывая ограниченный тираж, за этот легендарный и редкий автомобиль сегодня иногда просят до 300 000 долларов.

На днях одну из Subaru Impreza 22B STI 1998 года удалось заснять в Харькове, передает ТопЖыр.

Данный автомобиль является чрезвычайно редким, так как модель Impreza STI выпускалась и как седан и как универсал, а вот в кузове купе выпустили всего 400 штук. При этому кузов купе выпустили чисто для допуска к ралли WRC, так как в то время требовалось, чтобы у авто был серийный аналог. Учитывая эксклюзивность истории этой модели, сейчас Subaru Impreza 22B STI продаются в диапазоне от $150 000 до $300 000.

В салоне сразу виден спортивный уклон автомобиля за счет ковшеобразных кресел, спортивного руля и четырехточечного ремня безопасности. 22В в названии авто указывает на его 2,2-литровый двигатель типа "боксер". Максимальная мощность силовой установки составляет 280 л. с., что в паре с 5-ступенчатой механикой позволяет авто разгоняться до 100 км/ч за 5,3 с, а максимальная скорость авто составляет 250 км/ч.

Напомним, что недавно Одессе засветился еще один эксклюзивный и дорогой автомобиль.