Лучшие авто 2024 года - названы финалисты конкурса

Впервые на звание лучшего авто года претендует китайский электрокар

Экспертное жюри международного конкурса "World Car of the Year" (Всемирный автомобиль года 2024) представило список из 10 финалистов, выбранных из 36 различных марок и моделей автомобилей.

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Среди завершивших путь в финале преобладают кроссоверы, составляющие семь из десяти финалистов. Интересно отметить, что четыре из них – электромобили, в то время как одна модель предлагается как в варианте с двигателем внутреннего сгорания, так и в электрической версии. Еще одна модель представляет собой гибрид, и четыре из них оснащены только двигателями внутреннего сгорания.

Список претендентов на звание "World Car of the Year" включает:

BYD Seal, Ford Bronco, Kia EV9, Hyundai Santa Fe, Volvo EX30, Hyundai Kona/Kona Electric, Mazda CX-90, Subaru Crosstrek, Toyota Prius, Volkswagen ID.7.

Также объявлены финалисты в различных категориях конкурса. Например, за звание лучшего городского автомобиля будут соревноваться Abarth 500e, BYD Dolphin, Lexus LBX, Suzuki Fronx и Volvo EX30. Среди премиальных моделей в финал попали: BMW 5 Series, Lexus LM, Mercedes E-Class, CLE и EQE SUV.

В сегменте спортивных автомобилей лучшими стали BMW M2 и XM, Ferrari Purosangue, Hyundai Ioniq 5 N и Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid. В борьбе за победу среди электрокаров выделены BMW i5, Kia EV9, Volkswagen ID.7, Mercedes EQE SUV и Volvo EX30. Награду за лучший дизайн претендуют Ferrari Purosangue, Ford Bronco, Toyota Prius, Volvo EX30 и Zeekr X. Победители конкурса будут объявлены на Нью-Йоркском автосалоне 27 марта.

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, сколько новых авто на механике продали в мире в 2023 году.