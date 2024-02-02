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Лучшие авто 2024 года - названы финалисты конкурса
Экспертное жюри международного конкурса "World Car of the Year" (Всемирный автомобиль года 2024) представило список из 10 финалистов, выбранных из 36 различных марок и моделей автомобилей.
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Среди завершивших путь в финале преобладают кроссоверы, составляющие семь из десяти финалистов. Интересно отметить, что четыре из них – электромобили, в то время как одна модель предлагается как в варианте с двигателем внутреннего сгорания, так и в электрической версии. Еще одна модель представляет собой гибрид, и четыре из них оснащены только двигателями внутреннего сгорания.
Список претендентов на звание "World Car of the Year" включает:
- BYD Seal,
- Ford Bronco,
- Kia EV9,
- Hyundai Santa Fe,
- Volvo EX30,
- Hyundai Kona/Kona Electric,
- Mazda CX-90,
- Subaru Crosstrek,
- Toyota Prius,
- Volkswagen ID.7.
Также объявлены финалисты в различных категориях конкурса. Например, за звание лучшего городского автомобиля будут соревноваться Abarth 500e, BYD Dolphin, Lexus LBX, Suzuki Fronx и Volvo EX30. Среди премиальных моделей в финал попали: BMW 5 Series, Lexus LM, Mercedes E-Class, CLE и EQE SUV.
В сегменте спортивных автомобилей лучшими стали BMW M2 и XM, Ferrari Purosangue, Hyundai Ioniq 5 N и Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid. В борьбе за победу среди электрокаров выделены BMW i5, Kia EV9, Volkswagen ID.7, Mercedes EQE SUV и Volvo EX30. Награду за лучший дизайн претендуют Ferrari Purosangue, Ford Bronco, Toyota Prius, Volvo EX30 и Zeekr X. Победители конкурса будут объявлены на Нью-Йоркском автосалоне 27 марта.
Напомним, что недавно мы рассказывали о том, сколько новых авто на механике продали в мире в 2023 году.