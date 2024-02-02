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Лучшие авто 2024 года - названы финалисты конкурса

Впервые на звание лучшего авто года претендует китайский электрокар
 |  Автор: Максим Назарук
Лучшие авто 2024 года - названы финалисты конкурса
В рейтинг попали электрокары, гибриды и классические авто с ДВС / Wikipedia

Экспертное жюри международного конкурса "World Car of the Year" (Всемирный автомобиль года 2024) представило список из 10 финалистов, выбранных из 36 различных марок и моделей автомобилей.

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Среди завершивших путь в финале преобладают кроссоверы, составляющие семь из десяти финалистов. Интересно отметить, что четыре из них – электромобили, в то время как одна модель предлагается как в варианте с двигателем внутреннего сгорания, так и в электрической версии. Еще одна модель представляет собой гибрид, и четыре из них оснащены только двигателями внутреннего сгорания.

Список претендентов на звание "World Car of the Year" включает:

  1. BYD Seal,
  2. Ford Bronco,
  3. Kia EV9,
  4. Hyundai Santa Fe,
  5. Volvo EX30,
  6. Hyundai Kona/Kona Electric,
  7. Mazda CX-90,
  8. Subaru Crosstrek,
  9. Toyota Prius,
  10. Volkswagen ID.7.

Также объявлены финалисты в различных категориях конкурса. Например, за звание лучшего городского автомобиля будут соревноваться Abarth 500e, BYD Dolphin, Lexus LBX, Suzuki Fronx и Volvo EX30. Среди премиальных моделей в финал попали: BMW 5 Series, Lexus LM, Mercedes E-Class, CLE и EQE SUV.

В сегменте спортивных автомобилей лучшими стали BMW M2 и XM, Ferrari Purosangue, Hyundai Ioniq 5 N и Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid. В борьбе за победу среди электрокаров выделены BMW i5, Kia EV9, Volkswagen ID.7, Mercedes EQE SUV и Volvo EX30. Награду за лучший дизайн претендуют Ferrari Purosangue, Ford Bronco, Toyota Prius, Volvo EX30 и Zeekr X. Победители конкурса будут объявлены на Нью-Йоркском автосалоне 27 марта.

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, сколько новых авто на механике продали в мире в 2023 году.

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