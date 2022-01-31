Кто может проезжать на красный сигнал светофора в Украине

Исключений для этого пункта правил, относительно немного.

Многие водители думают, что завершение манёвра, является причиной для законного проезда на красный / depositphotos

Еще с автошколы водители знают, что ехать на красный запрещено. В то же время, в городе можно заметить, как некоторые водители смело едут на запрещающий сигнал светофора.

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Сегодня мы рассмотрим ситуации, в которых некоторые водители могут отступать от требований запрещающего сигнала светофора, а также поговорим о том кому все таки можно проезжать на красный.

Помимо красного, водителям также запрещено ехать на желтый и на комбинацию красного и желтого.

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Первое, о чем сразу вспомнит большинство водителей - от требований светофора можно отступать сотрудникам опертивных транспортных средств с включенными синими или красными маячками (полиция, скорая, пожарные, газовая служба и инкасаторы).

Также к исключениям можно отнести пункт 8.11 ПДД:

Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановить транспортное средство в месте, предусмотренном пунктом 8.10 этих Правил, не прибегая к экстренному торможению, разрешается двигаться дальше при условии обеспечения безопасности дорожного движения.

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Если говорить о красном сигнале светофора, то на красный можно ехать если при этом на перекрестке стоит регулировщик, который дает вам разрешающий сигнал. Напомним, что согласно правилам, сигналы регулировщика приоритетнее, перед сигналами светофора, поэтому при разрешающем сигнале регулировщика, для водителя не имеет значения какой сигнал будет гореть на светофоре.

Также водители могут проехать на красный в ситуации, когда на водителя действует непреодолимая сила или же нет других способов, чтобы предотвратить собственную гибель или увечье граждан. То есть, водитель может проехать на красный, если от этого зависит спасение человеческой жизни.

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