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Инспектор не может оштрафовать водителя, не объяснив ему его права

Многие сотрудники полиции не обращают внимание на данный нюанс.
 |  Автор: Максим Назарук
Инспектор не может оштрафовать водителя, не объяснив ему его права
Незнание законов со стороны полицейского, может сыграть на руку водителю / Патрульная полиция

Недавно водитель решил обжаловать постановление сотрудника патрульной полиции, которое ему выписали за нарушение ПДД. Основой для обжалования водитель указал то, что инспектор не провел рассмотрение дела в установленном порядке и не разъяснил водителю его права.

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При рассмотрении дела, в суде отметили, что соблюдение процедуры прописанной в законодательстве, является важным для установления истины. Так, суд констатировал, что согласно предусмотренной процедуре, при рассмотрении дела, полицейский сначала должен представиться, а потом объявить, какое дело подлежит рассмотрению и кто привлекается к ответственности, сообщает Дорожный Адвокат.

После этого, сотрудник полиции должен разъяснить всем, кто участвует в рассмотрении дела их права и обязанности. Если инспектор пренебрёг процедурой, то это сводит на нет суть и задачи, которые заложены в основе понятия "административная ответственность".

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Так, суд постановил, что на месте привлечения водителя к ответственности, инспектор обязан разъяснить водителю его права. За грубое нарушение процедуры суд признал действия полиции нарушением и отменил все взыскания наложенные на водителя (Дело №760/402/21).

Таким образом, если инспектор не объяснил вам ваши права и обязанности во время рассмотрения административного дела, то это может быть основанием для отмены штрафа.

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