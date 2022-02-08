Инспектор не может оштрафовать водителя, не объяснив ему его права

Многие сотрудники полиции не обращают внимание на данный нюанс.

Недавно водитель решил обжаловать постановление сотрудника патрульной полиции, которое ему выписали за нарушение ПДД. Основой для обжалования водитель указал то, что инспектор не провел рассмотрение дела в установленном порядке и не разъяснил водителю его права.

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При рассмотрении дела, в суде отметили, что соблюдение процедуры прописанной в законодательстве, является важным для установления истины. Так, суд констатировал, что согласно предусмотренной процедуре, при рассмотрении дела, полицейский сначала должен представиться, а потом объявить, какое дело подлежит рассмотрению и кто привлекается к ответственности, сообщает Дорожный Адвокат.

После этого, сотрудник полиции должен разъяснить всем, кто участвует в рассмотрении дела их права и обязанности. Если инспектор пренебрёг процедурой, то это сводит на нет суть и задачи, которые заложены в основе понятия "административная ответственность".

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Так, суд постановил, что на месте привлечения водителя к ответственности, инспектор обязан разъяснить водителю его права. За грубое нарушение процедуры суд признал действия полиции нарушением и отменил все взыскания наложенные на водителя (Дело №760/402/21).

Таким образом, если инспектор не объяснил вам ваши права и обязанности во время рассмотрения административного дела, то это может быть основанием для отмены штрафа.

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