В Днепре автомобили "дрифтеров" будут изымать на нужды армии

В последнее время, за все серьезные нарушения на дороге, водителям грозит конфискация автомобиля на пользу украинской армии.

Любители поездить "боком" по городу могут лишиться своих авто / EPA/UPG

С 24 апреля 2022 года в Днепре запретили движение авто с громким выхлопом, а также запретили устраивать уличные гонки. Соответствующее распоряжение приняли в городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Соответствующие нормы будут действовать до конца военного положения в Украине. Новые ограничения обосновываются тем, что громкие автомобили попросту пугают жителей города, ведь рев моторов легко можно перепутать с прилетом ракет, что мешает адекватно реагировать на ситуацию.

"‎Когда в Нашей стране идет война и пока вся Наша Нация борется с врагом, отдельные персонажи имеют неосторожность устраивать гонки их «скоростных» машин по городу. Даже во время комендантского часа. Машины с дрифтами и прямотоками. Ну ок. Все изловленные персонажи будут лишены их транспортных средств. Полиция указание получила", – написал на своей странице в Facebook заммэра Днепра Михаил Лысенко.

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