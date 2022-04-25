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В Днепре автомобили "дрифтеров" будут изымать на нужды армии
С 24 апреля 2022 года в Днепре запретили движение авто с громким выхлопом, а также запретили устраивать уличные гонки. Соответствующее распоряжение приняли в городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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Соответствующие нормы будут действовать до конца военного положения в Украине. Новые ограничения обосновываются тем, что громкие автомобили попросту пугают жителей города, ведь рев моторов легко можно перепутать с прилетом ракет, что мешает адекватно реагировать на ситуацию.
"Когда в Нашей стране идет война и пока вся Наша Нация борется с врагом, отдельные персонажи имеют неосторожность устраивать гонки их «скоростных» машин по городу. Даже во время комендантского часа. Машины с дрифтами и прямотоками. Ну ок. Все изловленные персонажи будут лишены их транспортных средств. Полиция указание получила", – написал на своей странице в Facebook заммэра Днепра Михаил Лысенко.
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