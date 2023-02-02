Электрогрузовик от Volvo установил рекорд проехав 3000 километров

Маршрут между Швейцарией и Испанией грузовик смог преодолеть примерно за неделю.

Ежедневно электротранспорт становиться все более привычным для большего числа водителей. В то же время, сейчас активно развивается именно ниша легкового электротранспорта, а вот полноценные грузовики на электротяге пока для многих в диковинку, но компании, которые занимаются производством грузовых машин уже работают над первыми экземплярами с электротягой.

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Так, недавно электрогрузовик с полуприцепом от компании Volvo с загрузкой в 40 тонн смог преодолеть маршрут в 3000 километров между Швейцарией и Испанией. На данный момент это является самой большой дистанцией, которую прошел коммерческий грузовик на электротяге, сообщает electrec.

Рейс проводила логистическая компания Krummen Kerzers, а за рулем находился водитель по имени Балин Шнелл. На электрическом грузовике перевозили 20 тонн апельсинов, а водитель впервые сидел за рулем электрогрузовика.

Заявленный запас хода грузовика составляет около 300 километров, но учитывая ряд факторов, которые влияют на расход электричества, водителю пришлось заряжать электро Volvo около 20 раз. В логистической компании отметили, что речь шла не о рекордах, а в первую очередь всех интересовал сбор информации о возможностях использовать электрогрузовики в междугородних перевозках.

Судя по том, что в компании планируют увеличить парк электрогрузовиков к концу 2023 года до 18 штук, электро Volvo показала себя достаточно неплохо.

Напомним, что недавно мы также рассказывали об украинском грузовике на электротяге, правда по размерам он куда меньше своего шведского аналога.