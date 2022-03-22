Как завести и угнать российский танк за 30 секунд - инструкция

Управление танком всего лишь немного отличается от управления автомобилем с механической коробкой передач.

Военная техника имеет более сложные органы управления чем любой гражданский автомобиль. В то же время, при помощи простых инструкций, даже такую махину как танк можно завести всего лишь за 30 секунд.

Ранее мы уже рассказывали о том, что в сети появился ролик о том, как завести и отогнать в свои владения вражеский БТР или БРДМ. Теперь же в сети опубликовали ролик о том, как завести настоящий танк, который оккупанты бросили на поле боя.

Соответствующий видеоролик от польских коллег из исторического музея перевели на канале Ukraїner. Итак, если говорить о процессе запуска танка Т-72 (подходит и для танка Т-90) то он выглядит следующим образом:

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включить выключатель массы включить все переключатели сразу под кнопкой массы открыть крышку с переключателями с левой стороны и включить 12 переключателей после этого нужно нажать на тормоз и выжать сцепление затем нужно нажать две кнопки над панелью с 12 переключателями и прибавить газа после этого нужно включить нужную передачу и ехать

Отметим, что главное отличие танка от авто - отсутствие руля и наличие двух рычагов для левой и правой гусеницы. Чтобы ехать вперед - два рычага должны быть в переднем положении. Чтобы ехать назад - два рычага должны быть оттянуты на себя. Чтобы повернуть, нужно потянуть на себя тот рычаг, в какую сторону вы хотите повернуть.

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