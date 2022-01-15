Утепление авто зимой своими руками: ТОП-10 советов

Перед утеплением автомобиля, нужно взвесить все "за" и "против" и понять, насколько это необходимо именно вам.

Утепление авто полезно только тем, кто постоянно использует авто при очень низких температурах / depositphotos

Эксплуатация автомобиля в сильный мороз имеет целый ряд особенностей. Так, зимой многие автовладельцы задумываются об утеплении своих железных коней. В связи с этим стоит отметить, что утепление бывает двух видов:

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утепление подкапотного пространства

утепление салона автомобиля

Сегодня Bigmir)Авто расскажет, чем лучше утеплять автомобиль, кому это может понадобиться, а также мы поговорим о том, какие плюсы и минусы есть у такой процедуры, как утепление авто.

Утепление подкапотного пространства: что можно сделать

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Зимой двигатель остывает значительно быстрее, чем летом и если ваш вид деятельности связан с большим количеством частых поездок, то прогревать машину по несколько раз в день не только экономически затратно, но и достаточно неполезно для двигателя.

На сегодняшний день есть 5 основных вариантов, как можно утеплить подкапотное пространство автомобиля:

защита радиатора

одеяло/теплоизоляция двигателя

теплоизоляция аккумулятора

утепление картера

предпусковой подогреватель.

Что одеяло для двигателя, что вставки в радиаторную решетку имеют одну простую цель - сделать остывание двигателя зимой максимально продолжительным. Оба этих варианта имеют неоспоримые плюсы: простоту установки, копеечную стоимость и легкость монтажа. В то же время, эти два способа имеют и минусы, а именно: при недостаточно низкой температуре возможен перегрев двигателя; эффективность будет только при коротких стоянках до 3 часов. В условиях нынешней украинской зимы, когда температура изредка доходит до -20 целесообразность такого утепления сводиться практически к 0.

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С утеплением аккумулятора все куда проще. Тут эксперты едины во мнении, что в странах, где есть минусовые температуры воздуха зимой владельцам полезно иметь чехол для аккумулятора, который сохраняет тепло. Так, в зимнее время при температуре -20, аккумулятор теряет примерно 50% своей емкости. Таким образом, чехол на аккумулятор помогает сохранить достаточную емкость аккумулятора для пусков даже в серьезные холода, естественно, при относительно недолгих стоянках.

Если закрыть двигатель автоодеялом и поставить теплоизоляцию на радиатор, то моторный отсек будет защищен почти со всех сторон, кроме как снизу. Придумать какую-либо штатную защиту днища двигателя - проблематично, поэтому при экстремальных температурах бывалые водители советуют сгрести побольше снега, чтобы закрыть проем под днищем автомобиля. Это позволит частично заизолировать картер, куда стекает все масло и оно будет меньше загустевать, что в будущем облегчит запуск двигателя.

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Предпусковые подогреватели являются наиболее дорогой, но эффективной системой прогрева авто. Так, в машину внедряется система, которая нагревает охлаждающую жидкость, а та, циркулируя по системе, обеспечивает прогрев двигателя, что в свою очередь облегчает его старт. Предпусковые подогреватели бывают трех видов: электрические, жидкостные и тепловые.

Утепление салона автомобиля: минватой, пенопластом, самоклеящемся утеплителем - что важно знать

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Если говорить о салоне автомобиля, то тут также есть несколько вариантов, как именно его можно утеплить:

теплоизоляция минватой

теплоизоляция пенопластом

использование специального утеплителя

тепло/шумоизоляция авто

установка дополнительных обогревателей.

depositphotos

Самый простой способ теплоизоляции салона авто - установка минеральной ваты или пластин пенопласта во все пустые полости в авто. Как правило, эти материалы засовывают в пустое пространство в дверях и под торпедо. Другие места в автомобиле невозможно утеплить этими материалами, так как они достаточно громоздкие. Подобный способ теплоизоляции поможет сохранить немного тепла, но не ждите вау-эффекта, так как очень большое количество тепла выходит через стекла, а их утеплить никак нельзя.

depositphotos

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Если речь идет о специальной теплоизоляции, то это, как правило, достаточно тонкий материал, которым можно обклеить весь салон автомобиля изнутри, что даст лучший эффект, чем пенопласт или минвата. В то же время, если вы уже собрались делать теплоизоляцию салона, то стоит поискать специальные материалы, которые обеспечивают одновременную тепло и шумоизоляцию салона авто.

Drive 2

Одним из самых дорогостоящих способов утеплить авто зимой является установка автономного обогревателя. Как показывает практика, такие системы действительно способны прогреть автомобиль в условиях сильного холода, но даже относительно простые устройства стоят порядка 200 долларов, поэтому данный девайс нужен только в том случае, если вы постоянно эксплуатируете авто в условиях сильного холода.

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