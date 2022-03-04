Подбитую российскую технику восстанавливают и передают ВСУ

Брошенные на поле боя российские бронемашины все еще способны помочь украинской армии.

Украинские оборонные предприятия в срочном порядке восстанавливают подбитую российскую технику и передают ее для нужд ВСУ. Если техника имеет незначительные повреждения, то восстановлением занимаются даже обычные мастера.

"В Вооруженные Силы в качестве трофеев поступило чуть ли не больше танков и бронемашин, чем последние 8 лет поступало от украинского ОПК", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников 4 марта.

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Каждую единицу техники старательно обследуют и принимают решение относительно возможности ее дальнейшего использования на фронте. Бегущие с поля боя оккупанты могут минировать технику, поэтому осматривать бронемашины перед тем как их забрать должны исключительно специалисты.

В случае, если техника на ходу, то на ней закрашиваются символы оккупантов, наносится украинский камуфляж, после чего технику передают ВСУ. В случае, если техника имеет частичные повреждения, то ее грузят на платформы и доставляют на ремонтные мощности "Укроборонпрома". После восстановления эти автомобили снова отправляют в бой.

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