Почему машина не заводится: ТОП-10 частых причин

В чем может быть причина, если машина не заводится — аккумулятор заряжен, а стартер крутит

В наше время все меньше водителей разбирается во внутреннем устройстве автомобилей, что связано с целым рядом причин. Так, помимо того, что автомобили стали более сложными технически, также увеличилось и количество совершенно разных авто. К примеру, если человек разбирается в устройстве простенького бензинового авто, то починить электрокар ему будет уже не под силу.

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Сегодня мы поговорим о самых частых причинах того, почему авто не запускается, но сразу отметим, что речь пойдет об инжекторных автомобилях, которые работают на газу и бензине. Итак Bigmir)Авто расскажет об основных причинах того, почему двигатель может не запускаться, а также о вариантах того, как можно починить самые распространенные поломки, которые влияют на запуск двигателя.

В чем может быть причина, если машина не заводится

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Под фразой "не заводится", автолюбители, как правило, подразумевают очень большое количество проблем, поэтому начать стоит с самого начала. После того как водитель пришел в авто и попытался его завести, то при повороте ключа в замке зажигания может вообще ничего не происходить. Если при повороте ключа в авто даже не пытаются загореться лампочки на приборной панели, то первым делом нужно менять аккумулятор или хотя бы попытаться зарядить старый. Если есть в доступности, то можно использовать бустер.

Почему машина не заводится, если аккумулятор заряжен

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Заряженный аккумулятор не означает, что авто запустится, ведь жизненный цикл АКБ мог подойти к концу и он просто не будет выдерживать работы под нагрузкой. Самой простой проверкой для аккумулятора на не запущенном авто будет включить фары или посигналить. Если свет тусклый, а сигнал тихий, то вероятнее всего даже заряженный, но старый аккумулятор придется заменить.

Также проблема может быть в стартере, который непосредственно отвечает за запуск двигателя. Как правило, опытные автомобилисты могут определить неправильную работу стартера на слух. В большинстве случаев из-под капота не будет идти вообще никаких звуков или же щелчки и клацанья могут быть "неправильными". Единственные поломки стартера, с которыми можно сделать что-то на месте, это поправить проводку, если стартер слабо крутится из-за плохого контакта или же заменить реле стартера. Со всеми остальными неисправностями стартер придется снимать и либо чинить на месте, либо везти в сервис, либо покупать новый.

Что делать, если стартер крутит, а машина не заводится

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К сожалению, на аккумуляторе и стартере проблемы с запуском автомобиля не заканчиваются. Если аккумулятор заряжен и он новый а стартер крутит, то проблемы стоит искать в одном из двух направлений:

топливная система авто; система зажигания.

Основные проблемы с системой зажиганий

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Начнем с системы зажигания, ведь тут нужно проверить относительно небольшое количество элементов. В стандартной конфигурации, необходимо проверить катушку зажигания, высоковольтные провода и свечи. Начинать нужно со свечей и двигаться в сторону катушки. После того как вы выкрутили свечи, то визуальный осмотр сразу поможет сказать, что с ними не так и соответственно, нужно ли их сразу менять или еще можно как-то реанимировать.

Также стоит помнить, что новые моторы достаточно капризные и если поставить туда свечу, которая вроде как подходит визуально, но при этом имеет зазор, который отличается от оригинала, то в таком случае мотор также может не работать, поэтому запчасти следует подбирать строго по каталогу, а если не разбираетесь в этом, то доверить подбор запчастей профессионалам.

Дальше следует проверить высоковольтные провода. Основная проблема их неисправности - пробой обмотки одного или нескольких проводов. Так, чтобы убедится, что изоляция провода целая необходимо положить их на двигатель и немного покрутить стартер, если по всей длине провода нигде не проскакивает искра, то все в порядке. Последнее, что проверяется в системе зажигания это катушка. При этом в зависимости от авто, катушка может быть либо одна на все цилинды, либо своя на каждый отдельный цилиндр.

Основные проблемы с топливной системой

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Чтобы разобраться, на каком этапе у авто могут быть проблемы с подачей топлива, нужно хотя бы примерно понимать, как выглядит топливная система авто. В большинстве машин она состоит из:

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топливного бака;

насоса;

форсунок;

топливного фильтра;

топливных магистралей.

В первую очередь в топливной системе проверяют наиболее простые элементы - топливные магистрали и топливный фильтр. Если вы ничего не знаете об истории авто, то топливный фильтр лучше сразу заменить для профилактики. Топливные магистрали, как правило, проверяют чисто визуально на наличие протеканий. Далее следует проверить наличие топлива в баке. Так как показатель уровня топлива может работать не всегда, то в некоторых случаях нужно вынуть топливный насос из бака и провести визуальный осмотр наличия топлива в баке.

Далее необходимо проверить насос, который, как правило, расположен в баке. В большинстве авто, насос начинает накачивать топливо при повороте ключа в положение зажигания. Качает насос или нет, как правило, можно определить по звуку, но если вы сомневаетесь, то необходимо отсоединить топливный магистрали от насоса и повернуть ключ, чтобы включить электропитание авто. При исправном насосе топливо будет течь очень мощной струей. Перед этой процедурой к шлангу подачи топлива стоит подставить какую-то емкость, чтобы не забрызгать салон.

Если насос качает плохо, то не стоит сразу идти его менять, иногда нужно почистить фильтр грубой очистки топлива, который может быть расположен внизу насоса и может быть попросту забит. Когда все вышеуказанные проверки не дали никакого результата, то стоит обратить внимание на форсунки. Почистить форсунки или починить самостоятельно, как правило, невозможно поэтому, вероятнее всего, придется обращаться в специализированный сервис или же просто покупать новые.

Почему не заводиться машина - особые причины

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Помимо проверки аккумулятора, топливной системы и системы зажигания, также стоит обращать внимание на некоторые электронные компоненты, которые в первую очередь могут и не относится к запуску двигателя. Так, если все проведенные выше манипуляции не помогли, то стоит обратить внимание на:

ЭБУ (электронный блок управления - "мозги" двигателя);

(электронный блок управления - "мозги" двигателя); электропроводку ;

; предохранители ;

; сигнализация ;

; неправильно установленные сторонние системы.

В первую очередь стоит осмотреть все предохранители, которые отвечают за работу топливной системы и системы зажигания (как правило, находятся в отдельном блоке под капотом). Также необходимо проверить, приходит ли питание на форсунки и катушку зажигания (проверить целостность и исправность проводки).

Если в авто стоит сигнализация, то ее неисправность или неправильная установка может стать причиной того, что авто не заводится, ведь, как правило, противоугонные сигнализации попросту врезают в проводку топливной системы или системы зажигания и пока она не даст "добро", автомобиль не получит искру или нужное количество топлива.

Самой серьезной проблемой при запуске может стать не рабочий ЭБУ двигателя. Эта деталь очень редко выходит из строя, поэтому на нее стоит смотреть только в ряде специфических случаев:

ЭБУ находился под водой;

авто после пожара;

в авто было короткое замыкание;

возраст автомобиля больше 20 лет.

В случае выхода ЭБУ из строя он почти не подлежит ремонту и владельцу придется искать новый блок на разборках.

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, как водители могут повысить свои шансы на прохождение техосмотра автомобиля.