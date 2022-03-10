Временно оккупирован Кремлем: в Вильнюсе появился особый дорожный знак

Литва недвусмысленно показала свое отношение к происходящим событиям в Украине.

Сегодня подавляющее большинство стран по всему миру выступило с поддержкой Украины. Поддержка выражается по-разному, начиная от подсветки зданий в цвета украинского флага, заканчивая огромными денежными переводами для помощи украинской армии и беженцам.

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Достаточно необычный жест поддержки Украины продемонстрировали в столице Литвы - Вильнюсе. На днях, тут появился новый дорожный знак с указанием расстояния до Киева и Минска. Казалось, все бы ничего, но на самом знаке есть небольшое уточнение.

"779 км до свободного Киева. До (временно) оккупированного Кремлем Минска - 187 км. Новый дорожный знак в Вильнюсе. Соседи белорусы - просыпайтесь!", - подписал свой пост в Facebook мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

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