Почта

Каждый украинец может подбить вражескую технику из Байрактара

С недавних пор, каждый желающий может попробовать себя в качестве оператора турецкого беспилотника Байрактар.
 |  Автор: Максим Назарук
Каждый украинец может подбить вражескую технику из Байрактара
Лучшие "операторы" БПЛА попадают в специальную таблицу / Wikipedia

Мы уже рассказывали о том, что любой желающий может попробовать себя в роли украинского фермера, забирая и буксируя военную технику оккупантов на свою территорию. Теперь же у украинцев появилась возможность побыть операторами беспилотников "Байрактар".

Читайте также: Когда можно будет растаможить авто через Дию: что известно

За время войны, турецкие БПЛА уже успели наделать много шумихи и подбить не один десяток вражеской техники, что помогло им стать настоящими легендами. В Минцифры решили, что украинцы захотят попробовать, каково это управлять этим смертоносным беспилотником и добавили соответствующую функцию в "Дия".

 К сожалению, каждый украинец не получит по беспилотнику, но может испытать свои силы в игре "еБайрактар". Главная задача игры, подбить как можно больше российских танков, чтобы не дать им пройти через блокпосты.

Чтобы игра стала доступной, необходимо обновить свое приложение "Дия". Сам же Министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал это "цифровым успокаивающим".

скриншот
скриншот

скриншот
скриншот

Самые последние новости о ситуации в стране в нашем Telegram-канале

Вам также может быть интересно:

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри auto.bigmir.net

Допомогти журналістам

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK