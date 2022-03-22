Каждый украинец может подбить вражескую технику из Байрактара

С недавних пор, каждый желающий может попробовать себя в качестве оператора турецкого беспилотника Байрактар.

Мы уже рассказывали о том, что любой желающий может попробовать себя в роли украинского фермера, забирая и буксируя военную технику оккупантов на свою территорию. Теперь же у украинцев появилась возможность побыть операторами беспилотников "Байрактар".

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За время войны, турецкие БПЛА уже успели наделать много шумихи и подбить не один десяток вражеской техники, что помогло им стать настоящими легендами. В Минцифры решили, что украинцы захотят попробовать, каково это управлять этим смертоносным беспилотником и добавили соответствующую функцию в "Дия".

К сожалению, каждый украинец не получит по беспилотнику, но может испытать свои силы в игре "еБайрактар". Главная задача игры, подбить как можно больше российских танков, чтобы не дать им пройти через блокпосты.

Чтобы игра стала доступной, необходимо обновить свое приложение "Дия". Сам же Министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал это "цифровым успокаивающим".

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