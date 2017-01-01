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"Сумасшедший пьяный водитель": Авторитетное издание раскритиковало автопилот Tesla

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Новую функцию даже назвали “сумасшедшим пьяным водителем“.
Tesla должна “прекратить бета-тестирование своих автомобилей на потребителях"
Tesla должна “прекратить бета-тестирование своих автомобилей на потребителях"
Скриншот видео

Известное издание ConsumerReports раскритиковало новые функции автопилотов Tesla.

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В публикации сообщается, что новая функция электрокаров Tesla, которая позволяет вызвать электрокар к себе при помощи смартфона, не оттестирована полностью, что поставило под угрозу владельцев автомобилей и окружающих. Новую функцию даже назвали “сумасшедшим пьяным водителем“.

Судя по предоставленной информации, электрокар Tesla в режиме Smart Summon часто ошибочно определяет, что он находится на дороге общего пользования, а не на парковке, и блокируется. Также Model 3, вроде бы, постоянно останавливалась без видимой причины, не всегда придерживалась правой стороны и “блуждала влево-вправо, как пьяный или отвлеченный водитель“.

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В издании заявили, что Tesla должна “прекратить бета-тестирование своих автомобилей на потребителях, выпустив экспериментальные функции, прежде чем они будут готовы“.

Ранее публиковался ТОП-5 самых популярных электрокаров в Украине с начала года.

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Теги: Тесла, скандал, автопилот
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