Полицейский больше не может остановить авто жезлом: что говорит закон

Жезл почти всегда был символом, который все связывали с работниками патрульной полиции, но времена меняются...

Вместо жезлов у полиции теперь сигнальные диски с красным светоотражателем / УНИАН

Раньше инспектор, который останавливал автомобиль жезлом не вызывал никаких вопросов, но после недавних изменений в законодательства подобное требование остановки со стороны инспектора патрульной полиции можно считать незаконным.

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Так, согласно последним изменения в ПДД, жезл, сотрудники полиции могут использовать исключительно для того, чтобы регулировать дорожное движение. То есть, теперь жезл могут использовать только регулировщики на перекрестках, о чем сказано в п.п. 8.8 ПДД.

В то же время, в п.п. 8.9 ПДД сказано, что на данный момент инспекторы могут остановить автомобиль исключительно при помощи:

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сигнального диска с красным сигналом или руки, указывающей на авто и дальнейшее место его остановки;

включенного проблескового маячка синего и красного или только красного цвета

громкоговорящего устройства;

специального табло, на котором отмечается требование об остановке.

Таким образом можно сделать вывод, что если инспектор пытается вас остановить полосатой черно-белой палочкой, то это будет нарушение с его стороны.

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