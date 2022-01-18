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Полицейский больше не может остановить авто жезлом: что говорит закон
Раньше инспектор, который останавливал автомобиль жезлом не вызывал никаких вопросов, но после недавних изменений в законодательства подобное требование остановки со стороны инспектора патрульной полиции можно считать незаконным.
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Так, согласно последним изменения в ПДД, жезл, сотрудники полиции могут использовать исключительно для того, чтобы регулировать дорожное движение. То есть, теперь жезл могут использовать только регулировщики на перекрестках, о чем сказано в п.п. 8.8 ПДД.
В то же время, в п.п. 8.9 ПДД сказано, что на данный момент инспекторы могут остановить автомобиль исключительно при помощи:
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- сигнального диска с красным сигналом или руки, указывающей на авто и дальнейшее место его остановки;
- включенного проблескового маячка синего и красного или только красного цвета
- громкоговорящего устройства;
- специального табло, на котором отмечается требование об остановке.
Таким образом можно сделать вывод, что если инспектор пытается вас остановить полосатой черно-белой палочкой, то это будет нарушение с его стороны.
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