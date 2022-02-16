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В сети показали электромобиль-трансформер за 6 тысяч евро
В последнее время в городах все более популярными становятся миниатюрные электрокары, которые и машинами назвать сложно. Один из таких автомобилей представили инженеры из Дании.
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Новое транспортное средство называется iEV Z. Размеры автомобиля всего 78 сантиметров в ширину, 145 в высоту и всего лишь 2 метра в длинну. В то же время, этот автомобильчик может удлиняться, если будет такая необходимость.
Так, нажатие одной кнопки растягивает автомобиль до 235 сантиметров, и раскладывает второе сидение, которое находится за водителем. Если и в этот раз пространства не будет хватать, то водитель может увеличить еще и багажник. О возможностях новинки рассказали на официальном сайте компании.
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Грандиозных показателей от машины ожидать не стоит. Так, запас хода авто составляет 100 километров, а максимальная скорость - 45 км/ч. Если на улице солнечная погода, то заряд батареи может восстанавливаться благодаря солнечным панелям на крыше.
Первые компактные электрокары должны появится на рынке уже к концу 2022 года. Стоимость iEV Z составляет 5 850 евро (около181 350 грн). В дальнейшем, компания планирует выпустить улучшенную версию с батареей помощнее и улучшенным двигателем.
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