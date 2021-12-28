Мужчина поджег чужой Porsche Cayenne на заправке и сбежал: видео

Логика поступков некоторых людей, выходит за рамки любой адекватности.

Восток - дело тонкое и это в очередной раз решил доказать мужчина, который чуть не сжег роскошный внедорожник. 43-летний нарушитель, решил поджечь чужой Porsche Cayenne с женщиной внутри.

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Известно, что все случилось на заправке в Shenzhen, Китай. Все происходящее попало на видео и только быстрая реакция персонала помогла избежать человеческих жертв.

На опубликованном видео заметно, как мужчина в серой куртке достает заправочный пистолет, обливает бензином кроссовер и поджигает его. Как только кроссовер вспыхнул, злоумышленник сбежал с места инцидента.

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Свидетели произошедшего помогли женщине выбраться из горящего авто, после чего сотрудники АЗС использовали огнетушитель, для того, чтобы погасить пламя. К счастью, огонь удалось быстро локализировать и в результате инцидента никто не пострадал.

Позже злоумышленника удалось найти относительно быстро благодаря камерам видеонаблюдения.

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