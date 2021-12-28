- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2021
Мужчина поджег чужой Porsche Cayenne на заправке и сбежал: видео
Восток - дело тонкое и это в очередной раз решил доказать мужчина, который чуть не сжег роскошный внедорожник. 43-летний нарушитель, решил поджечь чужой Porsche Cayenne с женщиной внутри.
Читайте также: Самостоятельный ремонт авто во дворе закончился пожаром: подробности
Известно, что все случилось на заправке в Shenzhen, Китай. Все происходящее попало на видео и только быстрая реакция персонала помогла избежать человеческих жертв.
На опубликованном видео заметно, как мужчина в серой куртке достает заправочный пистолет, обливает бензином кроссовер и поджигает его. Как только кроссовер вспыхнул, злоумышленник сбежал с места инцидента.
Читайте также: Спасатели рассказали, как уберечь авто от пожара: 7 проверенных советов
Свидетели произошедшего помогли женщине выбраться из горящего авто, после чего сотрудники АЗС использовали огнетушитель, для того, чтобы погасить пламя. К счастью, огонь удалось быстро локализировать и в результате инцидента никто не пострадал.
Позже злоумышленника удалось найти относительно быстро благодаря камерам видеонаблюдения.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости
Вам также может быть интересно:
- Пьяный водитель, авто в розыске и баночка наркоты: видео инцидента
- Машина без водителя протаранила маршрутку в Кривом Роге: фото
- Пьяный водитель грузовика вылетел на тротуар и перевернулся: видео