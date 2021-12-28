Почта

Мужчина поджег чужой Porsche Cayenne на заправке и сбежал: видео

Логика поступков некоторых людей, выходит за рамки любой адекватности.
 |  Автор: Максим Назарук
Мужчина поджег чужой Porsche Cayenne на заправке и сбежал: видео
Автомобиль вспыхнул в считанные секунды / скриншот

Восток - дело тонкое и это в очередной раз решил доказать мужчина, который чуть не сжег роскошный внедорожник. 43-летний нарушитель, решил поджечь чужой Porsche Cayenne с женщиной внутри.

Читайте также: Самостоятельный ремонт авто во дворе закончился пожаром: подробности

Известно, что все случилось на заправке в Shenzhen, Китай. Все происходящее попало на видео и только быстрая реакция персонала помогла избежать человеческих жертв.

На опубликованном видео заметно, как мужчина в серой куртке достает заправочный пистолет, обливает бензином кроссовер и поджигает его. Как только кроссовер вспыхнул, злоумышленник сбежал с места инцидента.

Читайте также: Спасатели рассказали, как уберечь авто от пожара: 7 проверенных советов

Свидетели произошедшего помогли женщине выбраться из горящего авто, после чего сотрудники АЗС использовали огнетушитель, для того, чтобы погасить пламя. К счастью, огонь удалось быстро локализировать и в результате инцидента никто не пострадал. 

Позже злоумышленника удалось найти относительно быстро благодаря камерам видеонаблюдения.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно:

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри auto.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK