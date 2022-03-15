Украинский чернозем победил колонну российских танков

Курьезная ситуация произошла в одном из украинских лесов.

Несмотря на то, что в народе бытует мнение, что танки грязи не боятся, российские танки о нем явно не слышали. На днях против российских оккупационных войск ополчился даже обычный украинский чернозем.

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Так, в Украине целая колонна танков Т-80 застряла в распутице посреди украинской лесополосы. Оккупанты до последнего пытались вытащить танки из "плена", подкладывали бревна и ветки под гусеницы, но украинский чернозем не хотел пропускать вражескую технику.

Теперь, целая колонна российских танков перейдет не службу Вооруженных сил Украины и будет помогать им бороться с российскими захватчиками. Фото очередной "поставки техники" от российской армии опубликовали на страничке Сухопутні війська ЗС України в Facebook.

Отметим, что на одном из танков также можно найти минный трал КМТ-6, который состоит из двух ножевых секций по три ножа в каждой с наклонными отвалами, а также имеет приставки ЭМТ, которые имитируют электромагнитное поле танка, чтобы взрывать мины на расстоянии до 4 м.

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