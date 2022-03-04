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В Украине передали 390 евроблях на нужды обороны

Передача автомобилей состоялась в Закарпатской области.
 |  Автор: Максим Назарук
В Украине передали 390 евроблях на нужды обороны
Автомобили будут переданы подразделениям ВСУ и теробороны уже в ближайшее время / Таможенная служба

Украинцы продолжают активно помогать нашим защитникам. Как известно, сегодня одной из самых больших проблем остается вопрос мобильности. Украинским военным сильно не хватает транспорта.

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Эту проблему попытались частично решить на Закарпатской таможне, передав на нужды ВСУ и терробороны около 390 автомобилей на еврономерах, которые раньше были конфискованы за нарушение норм таможенного законодательства Украины. 

Информацией о передаче автомобилей поделилась спикер Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская. Сред 390 переданных автомобилей есть как легковые автомобили, так и грузовые авто и даже прицепы. Распределять автомобили будут по тем подразделениям, которые сейчас в них больше всего нуждаются.

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