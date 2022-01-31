В Китае придумали как из старого LC200 сделать Land Cruiser 300: фото

Стоимость обвеса составляет всего 6000 долларов. что относительно небольшая сумма для владельцев Land Cruiser.

Если не всматриваться в детали, рядовой пользователь вряд ли отличит подделку / BGT

В свое время были очень популярны комплекты, которые превращали дорестайлинговую Toyota Land Cruiser 200 в рестайлинговую. Естественно, что с выходом нового поколения легендарной модели, появились тюнинг комплекты для превращения Toyota Land Cruiser 200 в новый Land Cruiser 300.

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Об этом сообщает ТопЖыр.

Необычный тюнинг-комплект предлагает китайская компания GBT Bodykits за 6000 долларов. В стоимость включена новая решетка радиатора, бампера, фонари и дверь багажника.

BGT

Если не особо придираться к деталям, то автомобиль в принципе похож на Toyota LC300. Уже можно предположить, что комплект будет пользоваться спросом, так как недавно сама компания Toyota объявила, что на новый "крузак" уже выстроилась очередь на 4 года вперед.

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