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В Китае придумали как из старого LC200 сделать Land Cruiser 300: фото
В свое время были очень популярны комплекты, которые превращали дорестайлинговую Toyota Land Cruiser 200 в рестайлинговую. Естественно, что с выходом нового поколения легендарной модели, появились тюнинг комплекты для превращения Toyota Land Cruiser 200 в новый Land Cruiser 300.
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Об этом сообщает ТопЖыр.
Необычный тюнинг-комплект предлагает китайская компания GBT Bodykits за 6000 долларов. В стоимость включена новая решетка радиатора, бампера, фонари и дверь багажника.
Если не особо придираться к деталям, то автомобиль в принципе похож на Toyota LC300. Уже можно предположить, что комплект будет пользоваться спросом, так как недавно сама компания Toyota объявила, что на новый "крузак" уже выстроилась очередь на 4 года вперед.
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