В Украине упростили ввоз евроблях - что изменилось для водителей

Нововведение коснется только тех машин, которые везут военным в качестве гуманитарной помощи.

По льготной схеме можно ввозить только внедорожники, микроавтобусы и минивэны / Госпогранслужба

На днях представители таможенной службы Украины максимально упростили процедуру ввоза в Украину автомобилей с иностранной регистрацией. В то же время, упрощение процедуры коснется только тех автомобилей, которые были ввезены в качестве гуманитарной помощи для сил ТРО и ВСУ.

Согласно новым правилам, с целью гуманитарной помощи можно ввезти в страну не любой автомобиль, а только внедорожники, минивэны и микроавтобусы. Седаны в данный список не входят.

Чтобы ввезти евробляху в Украину на льготных условиях, водители должны придерживаться следующего алгоритма:

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после приезда на границу водитель должен показать загранпаспорт и документ на автомобиль с целью его идентификации;

затем водитель проходит таможенный контроль согласно с Постановлением КМУ №174 от 01.03.2022 года. Водитель должен заполнить декларацию о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, где указываются ФИО лица декларанта, ФИО водителя (в случае, если это не одно лицо), марка и номер машины, отправитель, получатель и пункт пропуска;

далее в разделе "Вид помощи" нужно указать данные самого автомобиля, который ввозят на территорию Украины с указанием марки, модели и VIN-кода; после этого инспектор таможни оформляет автомобиль как товар (гуманитарная помощь).

При оформлении, у водителя, который будет декларировать автомобиль, в обязательном порядке должны быть документы, которые подтверждают получателя гуманитарной помощи и цели ввоза. Также декларант вносит информацию о том, что он обязуется снять данный ТС с учета. После прохождения всех видов контроля автомобиль выбывает из пункта пропуска.

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